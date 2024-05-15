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Hava sıcaklıkları yükseliyor

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Hava sıcaklıkları yükseliyor
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Serin ve yağışlı hava yerini sıcaklara bırakıyor. Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 4 derece artacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Mayıs tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı yüksek basınç sistemiyle serin ve nispeten nemli, periyodun ikinci yarısında ise alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.
Hava, genellikle açık ve az bulutlu geçecek,  en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 29-32, sahillerde 25-28, periyodun ikinci yarısında ise; iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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