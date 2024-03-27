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Hava sıcaklığı yükseliyor

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Hava sıcaklığı yükseliyor
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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 3 Nisan’a kadar 30 dereceyi bulacağını belirtti.
Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava önümüzdeki günlerde genellikle az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü 23-26 derece, periyodun geriye kalan kısmında da 27-30 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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