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Merit Royal Dıamond’da Nevruza özel Aref konseri

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Merit Royal Dıamond’da Nevruza özel Aref konseri
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Nevruz Bayramı, Merit Royal Diamond Otel’de İranlı sanatçı Aref’in konseri ile kutlandı. Nevruz dönemini Kuzey Kıbrıs’ta geçirenler, Merit Royal Diamond’ın bayrama özel konser programıyla hafızalardan silinmeyecek bir tatil yaşadı.

İran’da “Gönüllerin Kralı” ve “Pop Efsanesi” olarak bilinen Aref, geçtiğimiz günlerde, Karpaz Balo Salonu’nun büyüleyici atmosferinde hayranları ile buluştu.

Nevruz dolayısıyla Merit Royal Diamond sahnesinde sevenleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aref, herkesin Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı, hareketli parçaları ile konuklarına dans ve eğlence dolu saatler yaşattı. Güçlü sesi ve yorumu ile gönüllere taht kuran Aref, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirip tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu.

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