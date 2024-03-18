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Hafta sonuna kadar yer yer sağanak bekleniyor

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Hafta sonuna kadar yer yer sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Dairesine göre bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta sonuna kadar parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. Yarın ve çarşamba fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın ve çarşamba günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmurlu olacak. Perşembe günü ise parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu; cuma günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Hafta sonundan itibaren yağışlı hava yerini parçalı veya çok bulutlu havaya bırakacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, salı ve çarşamba günleri fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.
 
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