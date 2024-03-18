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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi

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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi
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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle  üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“ Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı,  Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi bölgeleri”
 
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