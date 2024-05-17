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Hafta sonu yaz sıcağı, hafta başı yağmur bekleniyor

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Hafta sonu yaz sıcağı, hafta başı yağmur bekleniyor
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Hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 dereceyi bulması, pazartesi ise yer yer yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 24 Mayıs’a kadar hava genellikle parçalı bulutlu, ancak 20 Mayıs Pazartesi yer yer sağanak olacak.
Hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 29-32 ºC, sahillerde 25-28 ºC, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33-36 ºC, sahillerde 29-32 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.
 
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