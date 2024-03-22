Günlük yağış miktarları

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesinin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki yağış miktarlarını duyurduğu açıklamasına göre, Türkeli’ne 14 kg/m², Kaleburnu ve Zaferburnu’na 11 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 10 kg/m², Zümrütköy ve Beylerbeyi’ne 8 kg/m², Alsancak ve Boğaz’a 7 kg/m², Alayköy, Ercan ve Girne’ye 6 kg/m², Lefkoşa’ya da 5 kg/m² yağış düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.