banner913
banner932
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
34 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
9 0
 
"Biz +1 farklıyız"
13 0
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
78 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
24 0
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
31 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
45 0
banner1012

Günlük yağış miktarları

banner1020

En çok yağış 14 kg’la Türkeli’ne

banner974
Günlük yağış miktarları
banner971
Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu dün en çok yağış, metrekareye 14 kg ile Türkeli’nde kaydedildi.


Meteoroloji Dairesinin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki yağış miktarlarını duyurduğu açıklamasına göre, Türkeli’ne 14 kg/m², Kaleburnu ve Zaferburnu’na 11 kg/m², Karaoğlanoğlu’na 10 kg/m², Zümrütköy ve Beylerbeyi’ne 8 kg/m², Alsancak ve Boğaz’a 7 kg/m², Alayköy, Ercan ve Girne’ye 6 kg/m², Lefkoşa’ya da 5 kg/m² yağış düştü.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.