Konforlu Bir Tatil Geçirmek İçin: Adenya Hotel

Bu yaz tatil yaparken konfor odaklı bir otelde konaklamak istiyorsanız hiç tereddüt etmeden tercih edebileceğiniz konaklama adreslerinden biri Adenya Hotel’dir. Antalya’nın en güzel ilçelerinden biri olan Alanya’da hizmet veren bu lüks otelde eşsiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki, rotanızı Adenya Hotel yönüne çevirdiğinizde sizi neler karşılayacak? İşte yanıtlar!

Alkolsüzlük Kuralı ve Helal Yiyecekler

Öncelikle bu otelde İslami kaidelere uygun bir hizmet sunulduğunu ve bu kapsamda alkolsüzlük kuralının uygulandığını belirtmeliyiz. Tesiste hiçbir şekilde alkol servisi yapılmıyor ve odalarda da alkol bulundurulmuyor. Tesiste sadece helal yiyeceklerle hazırlanan yemeklerin servis edildiğini de eklemek gerekir. İslam dinine göre haram olan gıdalar otelin mutfağına dahi sokulmadığından muhafazakar bir yaşam sürenler gönül rahatlığı ile otelde yemek yiyebiliyor.



Kadınlara Özel Plaj ve Havuz Seçenekleri

Otelin en sevilen özelliklerinden biri de sadece kadınlara özel olarak ayrılan plaj ile açık ve kapalı havuz imkânlarının olmasıdır. Bu alanlarda sadece kadın personel hizmet veriyor ve aynı zamanda tamamen korunaklı bir yapıdadırlar. Haliyle kadınların hem plajı hem de havuz alanlarını kullanırken mahremiyet konusunda bir endişe yaşamalarına gerek kalmıyor. Karışık kullanım için tasarlanan alanlar da var ve kadınlar bu alanları kullanırken tesettür mayo tercih etmek durumundalar.

Kadınlar için ayrılan yerler arasında spa alanları ve sağlık alanları da bulunuyor. Tuz odası, Türk hamamı, fitness salonu, masaj salonu gibi imkânlar da olduğundan kadınların bir yandan tatil yaparken diğer yandan sağlıklarına yatırım yapmaları da mümkün oluyor. Otelden hiç çıkmadan her türlü ihtiyacın karşılanmasını mümkün kılan bir otel olması, konaklayanların memnuniyetini kazanıyor.

Elbette leziz yiyecekler sunulması, düzenli olarak temizlik yapılması, ibadet alanlarının bulunması gibi özelliklerin de olduğunu belirtmeliyiz. Peki, en uygun fiyat eşliğinde bu otelde konaklamak ve harika bir tatil süreci geçirmek için ne yapmalı?

Bunun için önce HalalBooking.com adresine tıklamalısınız. Site üzerinden oteli daha yakından inceleyebilir, görsellere bakabilir ve otelde daha önce konaklayanların verdikleri puanları görebilirsiniz. En uygun fiyatlar eşliğinde konaklamak için rezervasyonunuzu da bu site üzerinden yapabilirsiniz.