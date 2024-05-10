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12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali yarın tamamlanıyor

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12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali yarın KTÖS salonundaki gösterimlerle tamamlanıyor.

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12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali yarın tamamlanıyor
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Festivalde çocuklar için saat 13.00'te "Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu" adlı film gösterilecek. 
Festivalin son filmi ise saat 19.00'da "Limanların Uğultusu" olacak. Film yine KTÖS salonunda izlenebilecek. 


Filmler ücretsiz ve biletsiz izlenebilecek.
12’nci Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç-Taş, Güç-Sen, HAKSEN, Kadın Eğitimi Kolektifi, Koop-Sen, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllüler tarafından düzenlendi.
 
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