Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na katıldı

Çavuşoğlu: “KKTC’de eğitim, Atatürkçü nesil yetiştirmek, milli değerlere sahip ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak nesiller yetiştirmek demektir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFOR) katıldı.

Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğinde gerçekleşen, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin de katıldığı forumun açılışında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuştu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu uluslararası eğitimde önemli yeri olan Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’nda değerli eğitimcilerle bir araya gelmekten gurur duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Çavuşoğlu, tartışma ve bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayacak, somut eylemleri teşvik ederek küresel düzeyde eğitim kalitesini artırmaya da öncülük edecek forumun, eğitimde yenilikçi yönetim uygulamalarının tartışılabileceği, paydaşlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki eğitimle ilgili de konuşan Nazım Çavuşoğlu, “KKTC’de eğitim, Atatürkçü nesil yetiştirmek, milli değerlere sahip ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak nesiller yetiştirmek demektir” dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde kalıp devlet kurabilen tek halk olduğunu da söyledi.