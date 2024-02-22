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En fazla yağış Kantara’da kaydedildi

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En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
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KKTC’de son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 23 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00'den bu sabah 8.00'e kadar düşen yağış miktarının yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kantara 23 kg/m², Yenierenköy 17 kg/m², Tatlısu 9 kg/m², Çayırova, Sipahi 7 kg/m², Lefkoşa, Selvilitepe, Beylerbeyi 4 kg/m², Yeşilırmak, Girne 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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