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YKP, Avrupa Sol Partisi toplantıları için Lübliyana’ya gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları 24 Şubat Cumartesi günü Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da yapılacak.

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YKP, Avrupa Sol Partisi toplantıları için Lübliyana’ya gidiyor
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Partiden yapılan açıklamaya göre YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantılara katılacak.
 
Toplantılarda, Haziran 2024’teki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve manifesto, Avrupa Komisyonu başkanlığı için Avrupa Sol Partisi’nin adayı konusu, uluslararası gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupalılar Forumu çalışmaları ile Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durumun değerlendirileceği belirtildi.
 
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