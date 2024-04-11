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En fazla yağış İskele'ye düştü

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En fazla yağış İskele'ye düştü
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 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 13 kg ile İskele ve Çayırova’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kaleburnu 10 kg/m², Salamis  8 kg/m², Çayönü  3 kg/m², Mağusa, Beyarmudu, Zaferburnu 1 kg/m².”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış gerçekleşti. 
 
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