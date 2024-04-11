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Karayel ailesi yasta

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Karayel ailesi yasta
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Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt'un Bostancı bölgesi sakinlerinden Cemile Karayel dün hakkın rahmetine kavuştu.
Karayel'in cenazesi bugün Yukarı Bostancı Hz. Osman Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Yuvacık Kabristanlığı'na defnedildi.
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