En fazla yağış İskele'ye düştü

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar geçen sürede yaptığı ölçüme göre İskele’ye 2 kilogram yağış düştü.

İlgili rapora göre aynı sürede Gönendere 1 kilogram, diğer bölgeler ise 1 kilogramdan az yağış aldı.

