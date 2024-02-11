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Trafik denetiminde 2 sürücü tutuklandı, 50 araç trafikten men edildi

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Trafik denetiminde 2 sürücü tutuklandı, 50 araç trafikten men edildi
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Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 450 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı ve 50 araç trafikten men edildi
Polisin açıklamasında göre, 2 bin 148 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 299’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü sigortasız, 22’si seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si yetersiz ışıkla araç kullanmaktan ceza aldı.
Sürücülerin 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve polis dur talimatına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 
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