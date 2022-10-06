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En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

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En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
   
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Geçitkale 31 kg/m², Serdarlı 22 kg/m², Alevkaya 21 kg/m², Esentepe 16 kg/m², Ercan 13 kg/m², Düç12 kg/m², Mallıdağ, İskele 11 kg/m², Kırıkkale 7 kg/m², Tatlısu 6 kg/m², Vadili 5 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

 
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