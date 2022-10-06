En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale 31 kg/m², Serdarlı 22 kg/m², Alevkaya 21 kg/m², Esentepe 16 kg/m², Ercan 13 kg/m², Düç12 kg/m², Mallıdağ, İskele 11 kg/m², Kırıkkale 7 kg/m², Tatlısu 6 kg/m², Vadili 5 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.



