En fazla yağış Ercan’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 14 kg ile Ercan’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Ercan 14 kg/m², Çayırova 6 kg/m², Mağusa 5 kg/m², Alsancak 4 kg/m², Akdoğan 3 kg/m², Kırıkkale, Devlet Üretme Çiftliği, Çayönü 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

