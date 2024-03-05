CTP Kadın Örgütü, yarın Güzelyurt’ta çalışan emekçi kadınları ziyaret edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini yarın Güzelyurt’ta gerçekleştirecek.
CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesinin düzenleyeceği ziyarette CTP yetkilileri Güzelyurt ve Zümrütköy fabrikalarında çalışan emekçi kadınları ziyaret edecek.
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