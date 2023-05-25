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En fazla yağış Ercan’da kaydedildi

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En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
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Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 31 kilogram ile Ercan’da ölçüldü.


Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Ercan’da metrekareye 31 kilogram, Türkeli’de 25 kilogram, Boğaz’da 21 kilogram, Devlet Üretme Çiftliği’nde 20 kilogram, Girne’de 17 kilogram ve Balıkesir’de 11 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 8 kg/m² arası yağış ölçüldü.
 
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