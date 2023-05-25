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KTÖS yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapıyor

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Sendika saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyecek

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KTÖS yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapıyor
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın 12 okulda 3 saatlik grev yapacağını ve aynı gün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kaldığı, yetersizliğini örtmek için de suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen “Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı”na sarıldığını iddia etti.
 
“Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için yarın saat 08.00-11.00 saatleri arasında, yayımlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulda grevde olacaklarını ve aynı gün saat 11.00’de de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.
 
Maviş, grevde olacak olan okullar listesini şöyle açıkladı:
 
“1.       Alaniçi İlkokulu
2.         Arabahmet İlkokulu
3.         Değirmenlik İlkokulu
4.         Karakol İlkokulu
5.         Konuklar İlkokulu
6.         Lefke İstiklal İlkokulu
7.         Mormenekşe İlkokulu
8.         Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu
9.         Şht. Tuncer İlkokulu
10.       Yeni Erenköy İlkokulu
11.       Yeniboğaziçi İlkokulu
12.       Zümrütköy İlkokulu”
 
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