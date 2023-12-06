banner913
banner932
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
7 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
14 0
 
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
25 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
14 0
banner964
banner985

En fazla yağış Çamlıbel'e düştü

banner989

banner974
En fazla yağış Çamlıbel'e düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi  bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  çok yağışın metrekareye 5 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini bildirdi.
Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel’i metrekareye 4 kg ile Serdarlı, 2 kg ile de Esentepe takip etti.
Çayırova, Selvilitepe, Kozanköy ve Mehmetcik’te metrekareye 1 kg yağış düşerken Beyarmudu’nda ise 0,2 kg/m² yağış  ölçüldü.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.