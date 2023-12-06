En fazla yağış Çamlıbel'e düştü

Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte çok yağışın metrekareye 5 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini bildirdi.
Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel’i metrekareye 4 kg ile Serdarlı, 2 kg ile de Esentepe takip etti.
Çayırova, Selvilitepe, Kozanköy ve Mehmetcik’te metrekareye 1 kg yağış düşerken Beyarmudu’nda ise 0,2 kg/m² yağış ölçüldü.
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