En çok yağışı Selvilitepe ve Yeşilırmak aldı

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.
Daire tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekareye
Selvilitepe’de 27
Yeşilırmak’ta 24
Çamlıbel ve Kalkanlı’da 16
Karaoğlanoğlu’nda 15
Kantara ve Beylerbeyi’nda 14
Akdeniz’de 13
Girne’de 12
Kozanköy’de 11
Alsancak’ta 9
kilogram yağış düştü.
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