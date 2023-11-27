En çok yağışı Selvilitepe ve Yeşilırmak aldı

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.



Daire tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekareye



Selvilitepe’de 27

Yeşilırmak’ta 24

Çamlıbel ve Kalkanlı’da 16

Karaoğlanoğlu’nda 15

Kantara ve Beylerbeyi’nda 14

Akdeniz’de 13

Girne’de 12

Kozanköy’de 11

Alsancak’ta 9

kilogram yağış düştü.

