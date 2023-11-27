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Basın-Sen Başkanı Kişmir’in davası 28 Aralık’a ertelendi

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Basın-Sen Başkanı Kişmir’in davası 28 Aralık’a ertelendi
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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'e bir yazısından dolayı açılan dava yine ertelendi.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kişmir’in davasını 28 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine karar verdi.
 
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