Basın-Sen Başkanı Kişmir’in davası 28 Aralık’a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'e bir yazısından dolayı açılan dava yine ertelendi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kişmir’in davasını 28 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine karar verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.