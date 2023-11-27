Basın-Sen Başkanı Kişmir’in davası 28 Aralık’a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'e bir yazısından dolayı açılan dava yine ertelendi.







Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kişmir’in davasını 28 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine karar verdi.

