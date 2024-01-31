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En çok yağışı Geçitkale ve Koruçam aldı

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En çok yağışı Geçitkale ve Koruçam aldı
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Geçitkale 174 ,Koruçam ise 119 kg/m² yağış aldı   
Lefkoşa, 31 Ocak 24 (TAK): Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu yana en çok yağış alan bölgenin metrekareye 174 kg ile Geçitkale, 119 kg ile Koruçam olduğunu açıkladı.
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.
Buna göre yörelerin aldığı yağış miktarları şöyle:

| Bölge            | Yağış Miktarı (kg/m²) |
|---------------  -|-----------------------|
| Çamlıbel         | 66                    |
| Kozanköy         | 63                    |
| İskele           | 61                    |
| Alsancak         | 60                    |
| DÜÇ              | 57                    |
| Mallıdağ         | 53                    |
| Akdeniz          | 51                    |
| Girne, Dipkarpaz | 49                    |
| Yenierenköy      | 48                    |
| Karaoğlanoğlu    | 46                    |
| Diğer Yöreler    | 2 - 45                |

 
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