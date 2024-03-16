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En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi

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En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Güzelyurt bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, Güzelyurt, Gemikonağı 3 Kg/M², Yeşilırmak, Kalkanlı 2 Kg/M², Lefke, Zümrütköy 1 Kg/M² diğer yörelerde ise 0,1 İle 1 Kg/M² arasında yağış kaydedildi.
 
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