Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 23. Hafta programı

SÜPER LİG
DÜN
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 4 – 2
Mağusa T.Gücü-T.H.Dumlupınar: 2 – 1
BUGÜN
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Cihangir (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Lefke (Mehmet Sezener)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü (Kerem Eran)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Karşıyaka (Şakir Azizoğlu)
17 MART 2024, PAZAR
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-T.Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)
1.LİG
BUGÜN
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Hamitköy (Ali Özer)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Baf Ü.Yurdu (Mustafa Torun)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-M.Değirmenlik (Mustafa Öztugay)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Lapta (Abdullah Genç)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Ozanköy (Hüseyin Özkan)
17 MART 2024, PAZAR
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Düzkaya (Burak Mandıralı)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Ü.Maraş (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Geçitkale (İsmail Ercan)
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