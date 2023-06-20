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En çok yağış Ercan’a düştü

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En çok yağış Ercan’a düştü
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KKTC’de son 24 saatte en çok yağış metre kareye 24 kilogramla Ercan’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar metrekareye düşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:
“Ercan'a 24 kg, Balıkesir'e 13 kg, Devlet Üretme Çiftliği'ne 11 kg, Alevkaya ve Vadili'ye 6 kg, Çayırova'ya 5 kg, Zafer Burnu ve Salamis'e 3 kg, Geçitkale'ye 2 kg, Kalkanlı, Beyarmudu, İskele ve Serdarlı'ya 1 kg"
Yağış alan diğer yörelerde ise 1  kg/m²’den az  yağış kaydedildi.
 
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