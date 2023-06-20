Çatalköy’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Çatalköy’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit Çocuğu Arsaları bölgesine elektrik verilemeyecek.
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