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En çok yağış Beyarmudu bölgesine düştü

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En çok yağış Beyarmudu bölgesine düştü
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Beyarmudu bölgesine düştüğünü açıkladı.
 
Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Beyarmudu'nda metrekareye 24 kilogram  yağış kaydedildi.

Bu sürede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
 
“Beyarmudu: 24 kg/m²; Mağusa: 23 kg/m²; Çayönü: 8 kg/m²; Pile  4 kg/m²; Kalkanlı: 2 kg/m².”
 
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 
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