Mertol ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy sakinlerinden çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Ali Mertol, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Mertol’un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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