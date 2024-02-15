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Dünkü yağışlar Mesarya’da etkili oldu

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Dünkü yağışlar Mesarya’da etkili oldu
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Yağışlı hava dün Mesarya bölgesinde etkili oldu; en çok yağış metrekareye 30 kg ile Kırıkkale köyünde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen miktarlar ve yerleri şöyle:
Kırıkkale 30 kg/m²,  Akdoğan 23 kg/m², Salamis 18 kg/m², Beyarmudu 13 kg/m², Ercan  11 kg/m², Pile 10 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 9 kg/m²,  Dörtyol ve Vadili  8 kg/m², Akıncılar 5 kg/m², Çayırova ve Geçitkale 4 kg/m²”

(GÜL)
 
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