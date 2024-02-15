Fiat'ı kuran ünlü ailede milyarlarca euroluk miras kavgası

Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden Fiat'ı kuran Agnelli Ailesi'nde bitmeyen bir miras kavgası yaşanıyor

Otomotiv devi Fiat'ı kuran, Ferrari ve futbol kulübü Juventus'u kontrol eden İtalyan Agnelli Ailesi'nin varislerinden John Elkann, annesiyle para kavgasına tutuştu.

Margherita Agnelli'nin servetine el koymakla suçladığı oğlu Elkann hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Agnelli, ayrıca Francis Bacon, Pablo Picasso ve Claude Monet gibi ünlü sanatçıların eserlerinin de bulunduğu sanat koleksiyonu konusunda da oğluyla yargı savaşı yaşıyor.



Aileye yakın bir kaynak, kasımda ölen eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger dahil birçok kişinin, Elkann'ı 2004'ten beri konuşmadığı annesiyle barışması için ikna etmeye çalıştığını aktardı.

ANNESİNİ SUÇLADI, OĞLUNA DAVA AÇTI

Ünlü aillede miras kavgası Fiat'ın kurucusu Gianni Agnelli'nin 2003'te ölmesiyle patlak verdi. Agnelli, ölmeden önce kızı Margherita'nın üç çocuğundan biri olan torunu Elkann'ı varisi olarak göstermişti.

Ancak Margherita Agnelli, 1,2 milyar euro karşılığında şirketteki hissesinden vazgeçme kararından geri adım atmış, ailenin servetinin bir kısmının kendisinden saklandığını savunmuştu.

O dönem açıklama yapan oğlullarından Lapo, annesi için "Aileyi ikiye böldü" demişti.

2004'te Margherita'nın annesi Marella Caracciolo, aile şirketi Dicembre'nin kontrolünü üç torununa devretti ancak onun 2019'daki ölümü miras kavgasının daha da büyümesine yol açtı. Margherita Agnelli, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve kararının İtalyan yasalarına aykırı olduğunu söyleyerek mehkameye gitti.

Margherita Agnelli, bu iddiasını kanıtlayıp 4,8 milyar euro değerindeki hisseleri alabilirse dev şirketin kontrolünü ele geçirecek. Şirketin sahip olduğu mülkler arasında dünya savaşları sırasında silah depolama hizmeti karşılığında İtalya hükümetinin verdiği ve İsviçre'de bulunan altınlar da var.