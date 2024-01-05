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Dikkat hava sıcaklıkları düşecek

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Salı ve çarşamba yer yer sağanak bekleniyor

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Dikkat hava sıcaklıkları düşecek
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Metroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, salı ve çarşamba yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

6 – 12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında yüksek, diğer yarısında alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak; Salı sağanak veya gök gürültülü sağanak; Çarşamba günüyse yer yer sağanak görülecek. Diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.


En yüksek hava sıcaklığı periyodun önceleri iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22, diğer yarısında ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Doğu yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.
 
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