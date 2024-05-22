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Cuma günü doğu kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor

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Cuma günü doğu kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor
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Cuma günü doğu kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 23-29 Mayıs tarihleri arasında, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, cuma günü serin ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.
Hava yarın parçalı bulutlu, cuma parçalı bulutlu, doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 33-36 derece, cuma günü 29-32 derece, sahillerde ise periyod boyunca 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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