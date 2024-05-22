banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
10 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
38 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
21 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
23 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
60 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

banner1020

banner974
Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
banner971
Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 – 12.30 saatleri arasında Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.