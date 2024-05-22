Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 – 12.30 saatleri arasında Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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