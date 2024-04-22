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Çöl sıcakları geliyor

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Çöl sıcakları geliyor
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Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı bu hafta, yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 29 Nisan’a kadar hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise  27-30 derece dolaylarında seyredecek.
Parçalı az bulutlu geçecek yarın ise sabah saatlerinde sis de görülecek. 
Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esemesi bekleniyor.
 
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