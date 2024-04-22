Çöl sıcakları geliyor

Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı bu hafta, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 29 Nisan’a kadar hava parçalı bulutlu olacak. H ava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Parçalı az bulutlu geçecek y arın ise sabah saatlerinde sis de görülecek.

Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esemesi bekleniyor.

