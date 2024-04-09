Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan yarın hava parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık 27-27 derece dolaylarında seyredecek. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin son tahminlerine göre bölge, 15 Nisan Pazartesi'ye kadar alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

