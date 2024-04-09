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BKP'den Ramazan Bayramı mesajı

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İzcan: “Halkımızın Ramazan Bayramı kutlu olsun”

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BKP'den Ramazan Bayramı mesajı
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ramazan Bayramı’nın sağlık ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkın bayramını kutladı.
İzcan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Toplumunun Ramazan Bayramını büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirtti.
Kıbrıs Türk Toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini savunan İzcan, hükümete inanç ve güvenin kalmadığını da öne sürdü.
 
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