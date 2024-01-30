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Aşırı yağışlar nedeniyle Esentepe’de yol çöktü

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Aşırı yağışlar nedeniyle Esentepe’de yol çöktü
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Aşırı yağışlar, Esentepe’de yolda çökmelere yol açtı.


Polis Basın Subaylığı, Esentepe'de Cumhuriyet Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu yolda kopma ve çökme meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu güzergahın araç trafiğine kapatıldığı ve ulaşımın köy içinde alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu.
 
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