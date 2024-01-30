Aşırı yağışlar nedeniyle Esentepe’de yol çöktü

Aşırı yağışlar, Esentepe’de yolda çökmelere yol açtı.
Polis Basın Subaylığı, Esentepe'de Cumhuriyet Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu yolda kopma ve çökme meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu güzergahın araç trafiğine kapatıldığı ve ulaşımın köy içinde alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.