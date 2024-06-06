49 yılın sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün yörelerimizde sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta Haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı. Güzelyurt bölgesinde hava sıcaklığı 45.5 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji Dairesi, Geçitkale’de hava sıcaklığının dün 44 dereceye kadar çıktığını, bugün ise hava sıcaklığının Geçitkale’de 44.8, Beyarmudu’nda 41.9, Çamlıbel’de ise 41.4 derece olarak kaydedildiğini duyurdu.

