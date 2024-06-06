banner913
banner932
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
37 0
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
31 0
 
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
20 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
19 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
31 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
39 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
32 0
banner1032
banner1038

49 yılın sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı

banner1020

banner974
49 yılın sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı
banner971
Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün yörelerimizde sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta Haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı. Güzelyurt bölgesinde hava sıcaklığı 45.5 dereceye kadar çıktı.   
Meteoroloji Dairesi, Geçitkale’de hava sıcaklığının dün 44 dereceye kadar çıktığını, bugün ise hava  sıcaklığının Geçitkale’de 44.8, Beyarmudu’nda 41.9, Çamlıbel’de ise 41.4 derece olarak kaydedildiğini duyurdu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.