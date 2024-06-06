banner913
banner932
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
9 0
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
18 0
 
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
42 0
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
32 0
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
20 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
19 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
31 0
banner1032
banner1038

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

banner1020

banner974
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu-Mersinlik yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Yangın yerinde incelemelerde bulunan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusu üzerine açıklama da yapan Tatar, kendisini helikopterden arayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardığını söyledi.

Soğutma çalışmaları sürecek

Türkiye’den gelen helikopterin 16 sorti yaptıktan sonra geri döndüğünü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yangın kontrol altına alınmış olsa da soğutma çalışmalarının süreceğini söyledi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, belediyelere, Sivil Savunma Teşkilatı’na, itfaiyeye ve gönüllülere teşekkür eden Tatar, yangına müdahalede yeni yolların açılması için de çalışma yapıldığını da aktardı.
Cumhurbaşkanı Tatar, daha önceki yangınlardan tecrübe kazanıldığını  belirterek, kurum ve kuruluşların koordinasyonu başarıyla sürdürdüğünü de kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.