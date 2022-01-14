Yürekler yeni cimnastik salonları için buluştu

“Bir Tuğla Da Sen Koy” sloganıyla düzenlenen geceye; bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, bazı dernek ve birlikler, iş dünyasından isimler, sponsorlar ve yöneticiler ile cimnastik severler katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) işbirliğinde dayanışma ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.Cimnastik Federasyonu bünyesinde 3 okulda yapılması planlanan cimnastik salonlarına kaynak yaratılması adına La Chateau Romance Restaurant’ta gerçekleştirilen dayanışma gecesi oldukça yoğun katılımla gerçekleşti.“Bir Tuğla Da Sen Koy” sloganıyla düzenlenen geceye; bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, bazı dernek ve birlikler, iş dünyasından isimler, sponsorlar ve yöneticiler ile cimnastik severler katıldıCimnastik salonlarının yapımı için bağış toplanan gecede, ZAYDER kadınlarının yaptığı el işi anahtarlıkların satışı yapılarak, hediye çekilişi gerçekleştirildi10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla HALKIN SESİ Gazetesi ve Halk Spor, spor haber müdürü Necati Külahlılar’a da plaket takdim edildi