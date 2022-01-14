Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bir yandan yeni yollar yapılarak alt yapının geliştirilmeye çalışıldığını ancak diğer yandan ise mevcut köy yollarının her geçen gün bozulduğunu belirterek bu konudaki görüşlerini fotoğraf göndererek bizlerle paylaştılar.



Son bir yıldır özellikle Karpaz ve Mesarya bölgesinde birçok köy yolunun ve tali yolun yeniden yapıldığını bildiklerini ancak birçok yolun ise deforme olarak kullanılmaz hale geldiğini gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, neredeyse 45 yıldır asfalt dökülmeyen yolların artık kullanılmaz hale geldiğini kaydettiler.

Fotoğrafta görülen yolun Karşıyaka – Kozanköy arasında olan dağyolunun Karşıyaka köyü yakınları olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Yol mu yoksa köstebek yuvası mı anlamak mümkün değil. Buradan araçla geçmek resmen aracınızı gözden çıkarmak demek” diye konuştular.

Kendilerinin bu yolu uzun süredir kullanmadıkları için bu durumu bilmediklerini bu nedenle de fotoğraftaki yolu görünce şoklarını yaşadıklarını aktaran vatandaşlarımız, “Umarız bu yolda yıl içinde tamir edilir ve sürücüler rahat bir nefes alır” diyerek sözlerini tamamladılar.



