Emekli Sivil Savunma personeline yemek

Emekli Sivil Savunma personeline Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla yemek düzenlendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, “28 Şubat Sivil Savunma Günü” dolayısıyla emekli personeline yemek düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla dün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosunda organize edilen öğlen yemeğinde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, emekli personel ve mevcut çalışanlar yer aldı.

Etkinlik, Teşkilata dair kısa filmin gösterimiyle başladı. Ardından sırasıyla emekli personel adına Orhan Peker, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl yaşanan 6 Şubat Depremi başta olmak üzere son yıllarda özellikle dünyadaki iklim değişikliğiyle birlikte artan yangın, sel gibi doğal afetler karşısında Sivil Savunma Teşkilatının büyük gayretlerini gördüğünü kaydederek, tüm personeli tebrik etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nde, hayatını bu değerlere adayan Sivil Savunma personeliyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaca, “Sivil Savunma kadrolarının güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımız bugüne kadar istediğimiz neticeyi vermese de, afet ve acil durumlarda halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için elimizdeki imkanlarla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Temennimiz, bu gayretimizin desteklenerek teşkilatımızın hak ettiği noktaya taşınmasına yardımcı olunması, dolayısıyla ülkemizde yaşanması muhtemel bir afette halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Emekli Personel adına konuşan Orhan Peker de, yıllar sonra kendilerini bir araya getiren bu organizasyondan dolayı duydukları mutluluğu paylaşarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

