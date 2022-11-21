Yılbaşı konserlerinin ücretleri dudak uçuklattı

Birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz seneye göre yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, aldıkları astronomik rakamlar ise adeta dudak uçuklattı. İşte sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri…





Yılbaşına sayılı günler kala bazı ünlü isimlerin konser vereceği otel ve mekanlar belli oldu. Yeni yılda sahne fiyatlarını astronomik rakamlara çıkaran sanatçılar, alacakları ücretlerle dudak uçuklattı. Müzisyenlerin, sahne ücretlerini geçtiğimiz yıla oranla iki ya da üçe katlaması ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023’ü karşılayacak. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Tarkan ise zirvede yer alıyor. Megastar, Kıbrıs’ta bir otelden 18 milyon TL alırken, onu 3 milyon TL’yle Bülent Ersoy, Hadise ve Özcan Deniz takip ediyor.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YILBAŞI KONSERİ ÜCRETLERİ

Tarkan – Kıbrıs, 18 milyon TL (Geçtiğimiz sene 15 milyon TL)

Bülent Ersoy – Azerbaycan, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

Hadise – Kıbrıs, 3 milyon TL – (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

Ajda Pekkan – Kıbrıs, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

İbrahim Tatlıses – Belarus, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

Yıldız Tilbe – Ankara, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

Hande Yener – Kıbrıs, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

Seda Sayan – Kıbrıs, 850 bin TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

Tuğba Yurt – Hatay, 600 bin TL

Sibel Can – İstanbul, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

Özcan Deniz – Kıbrıs, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )

2022’NİN EN ÇOK KAZANANLARI

Öte yandan 2022 yılının kutlaması için en yüksek rakamı, bir süredir sahnelerden uzak kalan Özcan Deniz Kıbrıs’ta konser vererek kazanmıştı. Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Hadise Açıkgöz ise en çok kazananlar listesinde Deniz’in hemen altında yer almıştı.



