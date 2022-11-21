Hadise'nin 31 bin 500 TL'lik konser stili





Son dönemde Mehmet Dinçlerler ile boşanma haberleriyle konuşulan Hadise'ye adeta ayrılık yaradı. Konserden konsere koşan başarılı popçu, sahne performansının dışında imajıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da müzikseverlerle buluşan Hadise, siyah yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırırken, kombiniyle de adından söz ettirdi.

Göz doktoruna muayene olmak için önceki gün Nişantaşı'na gelen Hadise Açıkgöz, klinik çıkışında ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Geçmiş olsun, ciddi bir durum var mı?" sorusu üzerine ünlü popçu, "Gözümde minik bir problem vardı, onun için geldim. Şu an için bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

40 MİLYON TL'LİK EV!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva’daki evinden taşınan Hadise’nin, geçtiğimiz günlerde 40 milyon TL’ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinda bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetindi.

Hadise, kısa açıklamasının ardından koruması eşliğinde aracına bindi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİ 23 BİN TL!

Instagram'da ünlü isimlerin stilini inceleyen Fenomenler Ne Giymiş hesabı, bu kez Hadise'nin hayranlarından tam not alan iddialı konser stilini mercek altına aldı.

Buna göre; Ankara'da müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatı 23 bin TL. Hadise'nin hologram efektli çizmesinin değeri ise 8 bin 472 TL.

