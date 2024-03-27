Yalı Çapkını zirvede

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı izleyici davranış raporunu yayınladı. Box Office Türkiye'nin haberine göre; 40 ilde 4343 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar belli oldu.
Yapılan araştırmada 2023’ün en çok izlenen programı Star TV’de akşamları yayınlanan “Yalı Çapkını” oldu.
2023 yılında 115 dizi ekranlara gelirken yıl içerisinde 51 dizi final yaptı. Dizi kategorisinde Yalı Çapkını (14,77) en yüksek reytinge ulaştı. 6 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen 16. bölümünde 14,77 reytinge ulaşan dizi zirvede yer aldı.
Televizyonu en çok izleyen kitleler 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir ili olarak kaydedildi. Hafta genelinde en fazla televizyon izlenen gün pazar (%16,42) olurken haftanın diğer günleri birbirlerine yakın seviyede ortalama elde etti.
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