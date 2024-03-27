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Madonna'dan büyük jest

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"Popun Kraliçesi" Madonna, dünya turnesinin son ayağında Brezilya'da konser verecek. Şarkıcı, konserinin ücretsiz olacağını açıkladı

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Madonna'dan büyük jest
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Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı hayranlarına büyük bir jest yaptı.
Şarkıcı dünya turnesinin son konserini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde verecek. Madonna 4 Mayıs'taki konserinin ücretsiz olacağını duyurdu. 
2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri için bilet zorunluluğu olamayacak.
TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan, Los Angeles konseri esnasında bir kişinin oturduğunu gören şarkıcı, hayranına "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sormasıyla gündeme gelmişti.  Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan hayranının tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti.
Şarkıcı "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim" dedi.
Şarkıcının o anları sosyal medyada viral oldu, TikTok'da 2,4 milyon kez izlendi.  Konuyla ilgili açıklamaya yapmayan Madonna'nın davranışı eleştiri yağmuruna tutuldu.
 
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