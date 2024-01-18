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“Yakışıklılığım resmen mahvoldu”

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Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı. “Botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu”

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“Yakışıklılığım resmen mahvoldu”
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Pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken Roman'ın şiş görünen yüzüyle verdiği röportaj çok konuşuldu.
Ünlü isme "Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış gibi duruyor", "Çok kötü görünüyor", "Ne yaptın kendine?" gibi yorumlar geldi.
Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.
55 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.
 
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